Hannelore und Manfred Seibold haben eine riesige Bananenpflanze in ihrem Innenhof, alleine der Topf wiegt rund eine Tonne. Wie kommt es zu so einem prächtigen Exemplar?
26.08.2025 - 12:00 Uhr
Es sind Größenverhältnisse, die wohl selten bei Topfpflanzen zu erleben sind. Die „Pflänzchen“, die Hanne und Manfred Seibold in Fellbach (Rems-Murr-Kreis) hegen und pflegen, haben Ausmaße, dass keiner auch nur daran denkt, diese auf einer Fensterbank abzustellen. Vielmehr können sie es wohl mit einigen Exemplaren in der Stuttgarter Wilhelma aufnehmen. „Der Topf wiegt etwa eine Tonne“, sagt Manfred Seibold. Entsprechend groß ist die Bananenpflanze, die darin wächst, etwa fünf Meter hoch – und sie blüht.