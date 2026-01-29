Eine Eule bewacht den Eingang zum Grab: „Die bedeutendste archäologische Entdeckung des letzten Jahrzehnts in Mexiko“ gibt Einblicke in Bestattungsrituale und Weltanschauung der Zapoteken.
29.01.2026 - 14:11 Uhr
Spektakulärer Fund: In Mexiko haben Archäologen ein intaktes Grab der Zapoteken-Kultur entdeckt – eine Rarität. Die 1400 Jahre alte Grabstätte umfasst zahlreiche Reliefs, Wandmalereien und Inschriften, die neue Einblicke in Religion, Rituale und Weltbild dieser präkolumbianischen Zivilisation geben.