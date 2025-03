Die Mitgliederversammlung hat ein klares Ergebnis gebracht: Der Ludwigsburger Landrat bleibt Vereinschef. So weit, so gut. Doch jetzt ist es höchste Zeit, die Zukunft anzugehen, kommentiert unser Sportredakteur Carlos Ubina.

Carlos Ubina 22.03.2025 - 15:56 Uhr

Die Mitglieder des VfB Stuttgart haben zunächst für ein Weiter-so entschieden. Verkörpert durch Dietmar Allgaier. Er steht für die Ruhe, die beim Fußball-Bundesligisten nach vereinspolitisch turbulenten Zeiten in den vergangenen Monaten eingekehrt ist. Ihm wird aber auch zugetraut, den VfB als Vereinschef in eine stabile Zukunft zu führen. Mit überwältigender Mehrheit wurde der Interims- so am Samstagnachmittag in der Schleyerhalle zum Dauerpräsidenten.