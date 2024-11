Der Ludwigsburger Landrat bestätigt, dass er Vereinschef bleiben will. Allerdings muss dafür eine Voraussetzung geschaffen werden.

Carlos Ubina 22.11.2024 - 14:19 Uhr

Dietmar Allgaier erhofft sich eine neue Chance – beim Wasenbesuch des VfB Stuttgart im kommenden Jahr. Zuletzt hatte der Interimspräsident des Fußball-Bundesligisten ja acht Schläge für den Fassanstich im Bierzelt benötigt. Zu viele, wie Allgaier nun schmunzelnd anmerkte. Und diesen Auftritt will er vergessen machen. Das geht jedoch nur, wenn er Vereinschef bleibt. Diesen Posten strebt Allgaier auf Dauer an, wie er am Freitag bestätigte.