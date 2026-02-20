In der Türkei wurde ein Korrespondent der Deutschen Welle (DW) wegen angeblicher Präsidentenbeleidigung festgenommen. Der Sender spricht von Einschüchterung.
20.02.2026 - 08:48 Uhr
In der Türkei ist ein Korrespondent der Deutschen Welle (DW) wegen des Vorwurfs der "Präsidentenbeleidigung" und der "Verbreitung irreführender Informationen" festgenommen worden. Der Journalist Alican Uludag sei in der Hauptstadt Ankara aufgrund von Inhalten, die er über den Onlinedienst X verbreitet habe, in Gewahrsam genommen worden, erklärte die Staatsanwaltschaft in Istanbul am Donnerstag.