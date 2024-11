Im Mai wählt Polen einen neuen Präsidenten. Die Partei von Regierungschef Donald Tusk will nun mit einer Vorwahl entscheiden, wen sie ins Rennen schickt. Zwei Politiker haben Interesse an dem Amt.

dpa 15.11.2024 - 14:56 Uhr

Warschau - In Polen will die liberalkonservative Bürgerkoalition von Regierungschef Donald Tusk mit einer Vorwahl ihren Kandidaten für die Präsidentenwahl im Mai 2025 bestimmen. Die Mitglieder könnten am 22. November ihre Stimme über eine gesicherte SMS abgeben, am 23. November gebe es das Ergebnis, teilte das Organisationskomitee mit.