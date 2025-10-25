Die von einem Linksbündnis unterstütze Kandidatin Catherine Connolly liegt bei der Auszählung deutlich vorn. Die einzige Mitbewerberin gratuliert schon mal. Doch es gibt auch einen Wermutstropfen.
25.10.2025 - 17:05 Uhr
Dublin - Die von einem Linksbündnis unterstützte Kandidatin bei der Präsidentschaftswahl in Irland, Catherine Connolly, liegt bei der Auszählung der Stimmen deutlich vorn. Nach Angaben der "Irish Times" hatte sie am Nachmittag bereits 63,5 Prozent der ausgezählten Stimmen auf sich vereint.