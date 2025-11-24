Regierungskandidat Sinisa Karan gelingt bei der Präsidentschaftswahl in der bosnischen Republika Srpska nur ein karger Sieg. Die Opposition wittert Morgenluft.
24.11.2025 - 14:15 Uhr
Ausgelassene Siegesfeiern sehen anders aus. Ernst und mit verkniffenen Lippen verkündete Bosniens angefressener Serbenführer Milorad Dodik am späten Sonntagabend den mit 50,3 Prozent der Stimmen unerwartet knappen Triumph seines Strohmanns Sinisa Karan bei der außerordentlichen Präsidentschaftswahl im Teilstaat der Republika Srpska.