Das neu gewählte Präsidium des SV Vaihingen bleibt vorerst unvollständig, bereits in einem Jahr soll neu gewählt werden. Derweil stehen in Stuttgart große Bauprojekte an.

Torsten Schöll 11.04.2025 - 13:40 Uhr

Der Sportverein Vaihingen hat ein neues Präsidium gewählt. Einige Posten blieben allerdings unbesetzt. Dabei steht der Verein vor großen Herausforderungen. Mehrere Bau- und Sanierungsprojekte warten in den Startlöchern. Seit Ende März führt Michaela Netzer-Voit als neue Präsidentin den 1889 gegründeten Sportverein. Mit mehr als 2500 Mitgliedern und zwölf Abteilungen ist der SV Vaihingen einer der größten Sportvereine in Stuttgart. Zuletzt wurde er an zehnter Stelle gelistet.