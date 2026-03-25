Organisationen aus den Bereichen Medizin, Suchthilfe und soziale Arbeit fordern eine bessere Alkohol-Prävention. Preise sollten angehoben und Verfügbarkeit begrenzt werden.
25.03.2026 - 00:15 Uhr
Hamm - Ein Bündnis aus mehreren Organisationen hat einen besseren Schutz der Bevölkerung vor Schäden durch Alkoholkonsum gefordert. Die Verfügbarkeit von Alkohol müsse verringert, Werbung eingeschränkt werden, hieß es in einem Positionspapier, das die Deutsche Hauptstelle für Suchtfragen (DHS/Hamm) veröffentlichte. Auch die Preise für alkoholische Getränke sollten angehoben werden. Außerdem seien Maßnahmen gegen Alkohol am Steuer konsequent auszubauen, Frühintervention und Behandlung zu stärken.