Ute Lewitzka ist Deutschlands einzige Professorin für Suizidforschung. Sie macht konkrete Vorschläge, wie man mehr Menschen retten könnte.

Von Sandra Trauner, dpa 31.01.2025 - 04:00 Uhr

Frankfurt/Main - Viele Suizide könnten verhindert werden, davon ist Ute Lewitzka überzeugt. Die Psychiaterin hat an der Goethe-Universität in Frankfurt am Main die erste und einzige Professur für Suizidforschung in Deutschland inne. Ziel der von drei Stiftungen finanzierten Professur ist nach Angaben der Goethe-Uni, aus der systematischen Erfassung von Suiziden und Suizidversuchen erfolgreiche Präventionsmethoden abzuleiten.