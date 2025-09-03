Brustkrebs ist heilbar – wenn er früh erkannt wird. Dr. Sonja Denjean vom Landratsamt Ludwigsburg erklärt Risiken, Vorsorgemethoden und neue Therapieansätze.

Brustkrebs bleibt die häufigste Krebserkrankung bei Frauen in Deutschland. Jährlich erkranken rund 70.000 Frauen und etwa 700 Männer. Jede achte Frau ist statistisch im Laufe ihres Lebens betroffen. Doch die Heilungschancen sind heute besser denn je – vorausgesetzt, die Diagnose erfolgt frühzeitig. Darauf weist Dr. Sonja Denjean vom Gesundheitsdezernat des Landratsamts Ludwigsburg während der Krebspräventionswochen hin.

Besonders gefährdet sind Frauen mit genetischer Vorbelastung, familiärer Häufung oder bereits überstandener Brustkrebserkrankung. Auch hormonelle Einflüsse wie eine frühe erste Menstruation, späte Wechseljahre oder langjährige Hormonersatztherapie erhöhen das Risiko. Faktoren wie Übergewicht, Bewegungsmangel, Alkohol und Rauchen wirken ebenfalls negativ. Schwangerschaften und Stillen hingegen senken das Erkrankungsrisiko.

Verbesserte Heilungschance

Die Behandlungsmöglichkeiten haben sich in den letzten Jahren stark weiterentwickelt. Neue personalisierte Therapien und innovative Medikamentengruppen führen zu besseren Heilungschancen und geringerer Sterblichkeit.

„Wird Brustkrebs in einem sehr frühen Stadium entdeckt, liegt die Heilungschance bei nahezu 100 Prozent“, betont Sonja Denjean. Gesetzlich Versicherte können ab dem 20. Lebensjahr gynäkologische Vorsorgeuntersuchungen wahrnehmen, ab 30 kommt die Brust-Tastuntersuchung hinzu. Frauen zwischen 50 und 70 Jahren werden alle zwei Jahre zur Mammografie eingeladen

Die Tastuntersuchung erkennt Tumore ab etwa 1 bis 1,5 cm Größe. Ultraschall ist schmerzfrei und nicht invasiv. Die Mammografie, eine Röntgenuntersuchung mit geringer Strahlenbelastung, gilt als wissenschaftlich bewährte Methode zur Früherkennung. Dennoch sind falsch-positive und falsch-negative Befunde möglich.

Krebspräventionswochen des Landkreises

Neben ärztlicher Vorsorge empfiehlt die Expertin eine monatliche Selbstuntersuchung der Brust – idealerweise in der ersten Zyklushälfte. Auffälligkeiten sollten umgehend ärztlich abgeklärt werden.

Um die Bevölkerung für das Thema zu sensibilisieren, veranstaltet das Landratsamt Ludwigsburg vom 1. September bis 13. Oktober 2025 die „Krebspräventionswochen“. Mit Aktionen und Informationsangeboten soll zu einem gesundheitsbewussten Lebensstil motiviert werden.