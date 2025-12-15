Immer mehr Paare suchen präventive Therapien auf, um ihre Beziehung zu stärken. Warum das sinnvoll ist und was man bei Streits beachten sollte, erklärt ein Experte.
15.12.2025 - 11:24 Uhr
Eine Therapiestunde für Paare, denen es eigentlich gut geht – das wird gerade für jüngere Paare mehr und mehr normal. Der Psychotherapeut Alexander Noyon von der Hochschule Mannheim spricht in dem Zusammenhang eher von Seminaren – „von Therapie spricht man nur, wenn man eine Heilung beabsichtigt“. Und: „Es wäre am besten, solche Seminare aufzusuchen, wenn Sie noch keine Probleme haben.“ Warum, erklärt er im Interview.