Präzisionsarbeit am Herzen Klinikum Ludwigsburg setzt erstmals neuartigen Aorten-Stent ein
Am RKH-Klinikum Ludwigsburg wurde eine Frau mit einer neuen Herz-OP-Technik operiert. Schon nach wenigen Tagen, konnte sie das Krankenhaus wieder verlassen.
Ein besonderer medizinischer Erfolg ist dem RKH Klinikum Ludwigsburg laut einer Pressemitteilung gelungen: In der Klinik für Gefäßchirurgie wurde erstmals ein neuartiger Aorten-Stent eingesetzt. Der Eingriff erfolgte unter der Leitung des Ärztlichen Direktors Johannes Gahlen. Mit dieser Methode können gefährliche Erweiterungen der Hauptschlagader im Brustbereich behandelt werden, ohne den Brustkorb zu öffnen oder eine Herz-Lungen-Maschine einzusetzen. Für die Patientinnen und Patienten bedeutet das eine deutlich geringere körperliche Belastung.