Anke Engelke schnuppert gerne in andere Arbeitsbereiche ein. Zuletzt arbeitete sie im Zug - und drehte daraufhin mit der Bahn eine Webserie.
08.10.2025 - 14:28 Uhr
Comedian und Schauspielerin Anke Engelke arbeitet gerne in anderen Berufsbereichen, um neue Erfahrungen zu sammeln. „Ich interessiere mich für so vieles und stelle fest, dass ich als Privatperson manchmal mich nicht zufriedengebe mit den Informationen, die ich so bei privaten Recherchen bekomme. Und dann möchte ich ein bisschen tiefer eintauchen“, sagt die 59-Jährige in Frankfurt. Das könne auch mit ihrer journalistischen Ausbildung beim Südwestfunk zu tun haben. „Mir geht es besser, zu urteilen oder mir eine Meinung zu bilden, wenn ich mich vielseitig informiert habe.“