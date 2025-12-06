Vier Stuttgarter Schülerinnen haben einen Tag lang als Pflegekräfte gearbeitet. Wir haben die Neuntklässlerinnen begleitet und auch gefragt, was sie besonders überraschend fanden.
Ein kleiner Pieks in den Finger, dann tröpfelt Marie-Christine Determann eine winzige Menge Blut auf ein Plättchen, das sie anschließend in ein rotes Gerät steckt. „Sehr gute Werte“, freut sich die junge Frau und zeigt die Ergebnisse den vier Schülerinnen, die ihr gebannt zuschauen. Aurelia, Linn, Celine und Lilly sind an diesem Freitag Praktikantinnen für einen Tag. Im Rahmen des Mitmachen Ehrensache-Programms haben sie sich in diesem Jahr für ein Praktikum im Karl-Olga-Krankenhaus im Bereich Pflege entschieden.