Das Unternehmen mit mehreren Standorten im Kreis Ludwigsburg ist laut Innenministerium besonders ehrenamtsfreundlich.
14.01.2026 - 05:00 Uhr
Die Klöpfer-Gruppe mit Hauptsitz in Winnenden und mehreren Standorten im Kreis Ludwigsburg, darunter in Marbach-Rielingshausen, ist vom Land Baden-Württemberg als „ehrenamtsfreundlicher Arbeitgeber“ ausgezeichnet worden. Die Ehrung überreichte der stellvertretende Ministerpräsident und Innenminister Thomas Strobl im Rahmen einer Feierstunde im Bürgersaal in Tamm persönlich.