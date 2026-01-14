Die Klöpfer-Gruppe mit Hauptsitz in Winnenden und mehreren Standorten im Kreis Ludwigsburg, darunter in Marbach-Rielingshausen, ist vom Land Baden-Württemberg als „ehrenamtsfreundlicher Arbeitgeber“ ausgezeichnet worden. Die Ehrung überreichte der stellvertretende Ministerpräsident und Innenminister Thomas Strobl im Rahmen einer Feierstunde im Bürgersaal in Tamm persönlich.

Insgesamt zeichnete Strobl 35 Unternehmen aus, die ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aktiv bei der Ausübung eines Ehrenamts im Bevölkerungsschutz unterstützen. In seiner Ansprache hob er die besondere Bedeutung dieses Engagements hervor. Ehrenamt und Wirtschaft seien eng miteinander verknüpft, eine funktionierende Gemeinschaft bilde die Grundlage für einen starken Bevölkerungsschutz und sei zugleich ein wichtiger Faktor für wirtschaftliche Stabilität.

Auch der Winnender Landtagsabgeordnete und Staatssekretär Siegfried Lorek begrüßte die Auszeichnung ausdrücklich. Er verwies dabei auf seine eigenen Erfahrungen aus der Freiwilligen Feuerwehr. Verständige und unterstützende Arbeitgeber seien eine zentrale Voraussetzung dafür, dass ehrenamtlicher Einsatz in diesem Umfang überhaupt möglich sei, betonte Lorek.

Rücken freihalten fürs Ehrenamt

Die Auszeichnung wird jährlich vom Land Baden-Württemberg vergeben. Sie richtet sich an Unternehmen, die ihren Beschäftigten den Rücken freihalten, wenn diese sich bei der Feuerwehr, beim Malteser Hilfsdienst, beim Technischen Hilfswerk oder in anderen Organisationen des Bevölkerungsschutzes engagieren – etwa durch flexible Arbeitszeiten oder notwendige Freistellungen im Einsatzfall.

Die Klöpfer GmbH & Co. KG war auf Vorschlag der Malteser für die Auszeichnung benannt worden. Das mittelständische Familienunternehmen ist seit mehr als 70 Jahren in der Region Stuttgart verwurzelt und vor allem für seine Kompetenz im Tief- und Straßenbau bekannt. An mehreren Standorten in Deutschland, darunter auch im Landkreis Ludwigsburg, gewinnt und verarbeitet die Unternehmensgruppe mineralische Rohstoffe in Schotterwerken und Asphaltmischanlagen. Aber auch Recyclinglösungen gehören zum Angebot des Unternehmens. Zur Klöpfer-Gruppe gehören rund 400 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.