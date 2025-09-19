Wodka-Drink im Sprachtest: Freiburger Forscher zeigen, wie ein Getränk die Aussprache auf Niederländisch verbessert – warnen aber vor falschen Schlüssen.
19.09.2025 - 08:58 Uhr
Kann Alkohol dazu beitragen, sich besser in einer Fremdsprache auszudrücken? Wissenschaftler fanden heraus, dass dies unter bestimmten Bedingungen tatsächlich der Fall sein kann. Das Forschungsteam, zu dem die Freiburger Psychologen Jessica Werthmann und Fritz Renner gehören, wurde nun in Boston bei der Verleihung der Ig-Nobelpreise ausgezeichnet.