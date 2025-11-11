 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
 
  2. Stuttgart

  4. Achtung, Bahnkunden müssen bis Ende des Monats zustimmen

Deutschlandticket wird teurer Achtung, Bahnkunden müssen bis Ende des Monats zustimmen

Deutschlandticket wird teurer: Achtung, Bahnkunden müssen bis Ende des Monats zustimmen
1
Ab dem 1. Januar 2026 steigt der Preis für das Deutschlandticket auf 63 Euro im Monat. Foto: dpa

Wer sein Deutschlandticket bei der DB gekauft hat, muss bis zum 30. November der Preiserhöhung zum 1. Januar zustimmen – ansonsten endet das Abo Anfang 2026.

Inhaber eines Deutschlandtickets, die das Nahverkehrsabo bei der Deutschen Bahn erworben haben, müssen in den kommenden Wochen der geplanten Preissteigerung aktiv zustimmen, ansonsten erlischt ihr Abonnement zum 1. Januar 2026 automatisch. Entgegen der Regelung vieler weiterer Verkehrsunternehmen, wählt die Bahn bewusst die aufwendigere Variante.

 

Unsere Empfehlung für Sie

D-Ticket JugendBW: Drastischer Preissprung beim Jugendticket

D-Ticket JugendBW Drastischer Preissprung beim Jugendticket

Schon in diesem Jahr ist das Ticket für junge Menschen in Baden-Württemberg deutlich teurer geworden. Nun toppt man beim Preisanstieg erneut das Deutschlandticket – im negativen Sinn.

Treue Bahnkunden kennen den Vorgang bereits aus dem Vorjahr. Denn zum 1. Januar dieses Jahres stieg der Preis des Deutschlandtickets von 49 auf 58 Euro, auch damals mussten sie im Vorfeld zustimmen. Nun folgt die nächste Erhöhung: Von 1. Januar 2026 an kostet das Abonnement 63 Euro im Monat. Direktkunden der Deutschen Bahn haben daher in den vergangenen Wochen Post bekommen. Per Brief oder E-Mail kam die Aufforderung den geänderten Vertragsbedingungen zuzustimmen – bis spätestens 30. November. Wer nicht darauf reagiert, schaut ab dem 1. Januar 2026 in die Röhre. Denn dann erlischt das Ticket automatisch. Wer trotzdem unterwegs ist, fährt schwarz.

Verbraucherschützer loben „richtigen Weg“

Doch warum eigentlich so kompliziert? „Es ist der gesetzlich richtige Weg“, betont Oliver Buttler von der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg. Grundsätzlich sei immer eine Zustimmung des Kunden notwendig, wenn sich die allgemeinen Geschäftsbedingungen ändern würden. In der Vergangenheit wurden von den Verbraucherschützern immer wieder verschiedene Unternehmen wie Versicherungen, Telekommunikationsanbieter oder auch Streamingdienste abgemahnt, weil sie im laufenden Vertrag die Preise erhöht hatten. „Das ist nicht erlaubt, man muss den Kunden deutlich auf die höheren Kosten hinweisen“, betont Buttler. Schließlich verfüge er in einem solchen Fall über ein Sonderkündigungsrecht.

Darüber hinaus fordert die Deutsche Bahn zusätzlich eine aktive Zustimmung, „um auf der sicheren Seite zu sein“, erklärt der Jurist weiter. Auch um möglichen Klagen vorzubeugen. Die aktuelle Rechtslage sei eindeutig: „Schweigen gilt nicht automatisch als Zustimmung“. Schließlich könne es sein, dass der Hinweis den Kunden aus unterschiedlichen Gründen nicht erreicht.

Deutsche Bahn fragt nach fehlender Abonummer auf der Fahrkarte

Doch die Zustimmung im Internet ist gar nicht so einfach. Wer die wenigen Pflichtfelder ausfüllen will, muss neben Adresse und Geburtsdatum auch seine Abo- respektive Vertragsnummer eingeben. Unter anderem wird darauf hingewiesen, dass diese auf der Vorderseite der Fahrkarte steht – doch das ist nicht immer der Fall. „Das variiert je nach Anbieter und Region in Deutschland“, mutmaßt Buttler. Die Vertragsnummer ist aber auf dem Schreiben angegeben. Wer sein Ticket online gebucht hat, sollte auf jeden Fall seinen Account prüfen.

Wer sein Ticket über die App online gebucht hat, hat es deutlich einfacher. Foto: dpa

Etwas anders verhalte es sich beim sogenannten Jobticket. „Da der Arbeitgeber einen Teil der Ticketkosten übernimmt, handelt es sich um einen Geschäftsvertrag zwischen Bahn und Unternehmen“, klärt Buttler auf. Daher könne auch im Falle einer Preiserhöhung ohne aktive Zustimmung der Vertrag weiterlaufen, wenn die Informationspflicht erfüllt sei. Ähnlich gehe daher auch der Verkehrs- und Tarifverbund Stuttgart mit seinen Privatkunden vor.

Beschwerden zum Deutschlandticket im Januar erwartet

Bislang seien kaum Beschwerden bei den Verbraucherschützern im Land hinsichtlich der Preiserhöhung eingegangen. Erfahrungsgemäß könne sich dies aber im Januar, wenn die Fahrkarte trotz Zustimmung ungültig ist oder fällige Beträge aufgrund von Fehlern doppelt abgebucht wurde, ändern. „Die IT der Deutschen Bahn funktioniert nicht immer reibungslos“, weiß Buttler.

Unsere Empfehlung für Sie

Deutschlandticket in der Region: Bus- und Bahnfans leben in Stuttgart – und zwei Dörfern

Deutschlandticket in der Region Bus- und Bahnfans leben in Stuttgart – und zwei Dörfern

Seit zweieinhalb Jahren gibt es das Deutschlandticket. Es wird nicht überall gleich gut angenommen – und macht Defizite im Nahverkehr sichtbar.

Die Rechnung von Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder (CDU), der trotz Preiserhöhung mit einer Million weiterer Bahnkunden zu den rund 14 Millionen Abonnenten rechnet, kann Verbraucherschützer Buttler auf jeden Fall nicht nachvollziehen: „Es werden sicher einige ihr Abo auslaufen lassen.“

Weitere Themen

Laternenlauf in Bad Cannstatt: Tausende bei Stuttgarts größtem Laternenumzug

Laternenlauf in Bad Cannstatt Tausende bei Stuttgarts größtem Laternenumzug

Ein Lichtermeer zog am Montagabend durch den Neckarpark: Tausende Teilnehmer liefen mit ihren Laternen vom Mercedes-Benz-Museum in die MHP-Arena.
Von Swantje Kubillus
Auktion in Stuttgart: Ein roter Schlitz für 500.000 Euro?

Auktion in Stuttgart Ein roter Schlitz für 500.000 Euro?

Die Kunstsammlung des Ehepaares Bülow ist rund eine Million Euro wert. Gemeinsam mit Schmuck und Wein wird sie am 11. November beim Auktionshaus Nagel versteigert.
Von Torsten Ströbele
Hey, ich muss absagen: Verlässlichkeit zählt: So reagiert die Gen Z, wenn Freunde absagen

Hey, ich muss absagen Verlässlichkeit zählt: So reagiert die Gen Z, wenn Freunde absagen

Ein geplantes Treffen abzusagen, das passiert. Wie kurzfristig und aus welchen Gründen ist das in Ordnung? Dazu haben wir Stuttgarterinnen und Stuttgarter befragt.
Von Lena Fux
Wettbewerb von Studierenden: Hoffnung für Stuttgarts Treppenhocker? Cooler Bauplan für die City

Wettbewerb von Studierenden Hoffnung für Stuttgarts Treppenhocker? Cooler Bauplan für die City

Angehende junge Architekten aus Stuttgart zeigen, wie mitten in der Stadt zwischen Cranko-Schule und der Staatsgalerie ein toller Ort entstehen könnte. Wie sieht er aus?
Von Nicole Golombek
Gastronomie in Stuttgart: Vegane Restaurants – zwischen Erschöpfung und großen Ambitionen

Gastronomie in Stuttgart Vegane Restaurants – zwischen Erschöpfung und großen Ambitionen

Vegane Küche verlangt viel ab. Elizabeta Bakavos hatte aufgegeben und macht mit V-Bandits nun doch weiter. Und Alexandra Donath von Veganes Gold peilt sogar den Michelin-Stern an.
Von Kathrin Haasis
Verkehr in Stuttgart: Passieren immer mehr Unfälle mit Stadtbahnen?

Verkehr in Stuttgart Passieren immer mehr Unfälle mit Stadtbahnen?

Innerhalb kurzer Zeit ereignen sich im Westen zwei Unfälle mit fast gleichem Ablauf. Es scheint, als häuften sich die Stadtbahnunfälle in Stuttgart. Wie ordnet das die Polizei ein?
Von Christine Bilger
Unfall in Bad Cannstatt: Auto von Stadtbahn erfasst – drei Personen teils schwer verletzt

Unfall in Bad Cannstatt Auto von Stadtbahn erfasst – drei Personen teils schwer verletzt

Ein Auto ist am Montag mit einer Stadtbahn der Linie U14 zusammengestoßen. Drei Personen, darunter ein Kleinkind, wurden verletzt. Es werden Zeugen gesucht.
Von Laureta Nrecaj
US-Shutdown: „Helfen uns selbst“ – Wie eine Amerikanerin in Stuttgart die US-Tafeln gründet

US-Shutdown „Helfen uns selbst“ – Wie eine Amerikanerin in Stuttgart die US-Tafeln gründet

Auch wenn der US-Shutdown bald zu Ende gehen könnte, ist die Not in der US-Militärgemeinde in der Region Stuttgart zuletzt gewachsen. Zum ersten Mal gibt es Tafelläden.
Von Michael Weißenborn
2000 Wohnungen für Stuttgart?: Investor will Pläne vorstellen – IBM-Areal in Vaihingen steht vor Verkauf

2000 Wohnungen für Stuttgart? Investor will Pläne vorstellen – IBM-Areal in Vaihingen steht vor Verkauf

Der ehemalige Deutschlandsitz des Computergiganten ging bereits durch mehrere Hände. Nun will ein Unternehmen aus der Schweiz einsteigen und Wohnungen bauen.
Von Konstantin Schwarz
Unfalltod in Orbans Polizeieskorte: „Angst, dass ich das nicht überlebe“ – der Albtraum des Polizeikollegen

Unfalltod in Orbans Polizeieskorte „Angst, dass ich das nicht überlebe“ – der Albtraum des Polizeikollegen

Im Prozess um den Unfalltod eines Beamten im EM-Konvoi für den ungarischen Ministerpräsidenten Orban in Stuttgart hat die Polizei das Wort. Auch ein überlebender Beamter.
Von Wolf-Dieter Obst
Weitere Artikel zu Stuttgart Deutsche Bahn Preiserhöhung VVS
 
 