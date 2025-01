Fällt eine Raffinerie aus, kann das lokale Auswirkungen auf die Spritpreise haben. Das Feuer bei Bayernoil in Neustadt macht sich bisher allerdings nicht bemerkbar.

dpa 21.01.2025 - 04:15 Uhr

München/Neustadt (dpa/lby) - Das Feuer bei Bayernoil in Neustadt macht sich in den bayerischen Spritpreisen bislang nicht bemerkbar. Eine Stichprobe des ADAC ergab, dass die Bayern an der Tankstelle am Montag nicht überproportional viel bezahlen mussten. Der Freistaat war im Gegenteil am Vormittag das drittgünstigste Land. Dies könne sich allerdings schnell ändern, hieß es vom Verkehrsclub. Dabei komme es auch darauf an, welche tatsächlichen Auswirkungen das Feuer vom Freitag hat.