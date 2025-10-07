Lieber am frühen Abend tanken und nicht am Vormittag auf dem Weg zur Arbeit - diese Faustregel bestätigen frische Preisdaten des Bundeskartellamts. Und: Die Nutzung von Tank-Apps kann sich lohnen.
Bonn - Tanken in Ostdeutschland ist in diesem Jahr häufig deutlich teurer gewesen als im Westen und Süden des Landes. Die am Bundeskartellamt angesiedelte Markttransparenzstelle für Kraftstoffe veröffentlichte einen Bericht, dem zufolge ein Liter Superbenzin (E5, also mit bis zu fünf Prozent Bioethanol) in vielen Städten und Landkreisen in Ostdeutschland in den ersten drei Quartalen durchschnittlich etwa 1,80 Euro oder mehr gekostet hat, während es in vielen Kommunen im Westen und Süden Deutschlands nur circa 1,70 Cent oder weniger waren. Der Preisunterschied der Gegenden lag bei bis zu 20 Cent. Autobahn-Tankstellen waren hierbei nicht inbegriffen.