Die Speise- und Getränkekarten auf dem Stuttgarter Weindorf 2024 sind umfangreich. Die 31 Wirte haben viel zu bieten. Womit Weindorf-Besucher auch wegen der höheren Mehrwertsteuer preislich rechnen müssen.

Frank Rothfuß 28.08.2024 - 13:14 Uhr

Was kosten Wein und Essen beim Stuttgarter Weindorf? Das ist für viele Besucher auch 2024 die große Frage. Doch eine pauschale Antwort ist nicht möglich bei 31 Wirten, die Dutzende Speisen und Hunderte Weine anbieten, als Viertele, Zehntele und in der Flasche. Wer ein großes Gewächs für 100 Euro pro Flasche trinken will, wird ebenso fündig wie der, dem der Qualitätswein für 30 Euro die Flasche genügt.