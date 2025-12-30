Kunden sollen Lebensmittelpreise live per App vergleichen können. Die Grünen wollen Supermarktketten zur Transparenz zwingen. So bewertet ein Handelsexperte die Vorschläge.
30.12.2025 - 13:12 Uhr
Karlsruhe - Eine verpflichtende Preisvergleichs-App für Lebensmittel hätte nach Einschätzung eines Handelsexperten nur wenig Mehrwert für Verbraucher in Deutschland. Die Forderung der Grünen sei zwar gut gemeint, aber schlecht durchdacht, sagte Markus Szajna, Handelsprofessor an der Dualen Hochschule Baden-Württemberg in Karlsruhe. "Der Vorschlag ist technisch überkomplex, ökonomisch ineffizient, bürokratisch belastend und sein Nutzen für Verbraucher wird deutlich überschätzt."