 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
 
  2. Wirtschaft

  4. EnBW-Manager rechnet mit teurer Energiewende ab

Preise für Strom und Gas EnBW-Manager rechnet mit teurer Energiewende ab

Preise für Strom und Gas: EnBW-Manager rechnet mit teurer Energiewende ab
1
Die Kosten der Energiewende bereiten ihm Bauchschmerzen: EnBW-Finanzvorstand Thomas Kusterer Foto: dpa

Der Finanzvorstand des drittgrößten deutschen Energiekonzerns EnBW sieht die Energiewende in Gefahr. Was der Konzern von der Politik jetzt fordert.

Digital Desk: Jonas Schöll (jo)

Der stellvertretende EnBW-Vorstandsvorsitzende und Finanzvorstand Thomas Kusterer fordert von der Bundesregierung, dringend die Weichen in der Energiepolitik zu stellen und schnell das Kraftwerkssicherheitsgesetz zu beschließen. „Wir brauchen dringend politische Entscheidungen“, sagte der Manager am Freitag bei der Vorstellung von Unternehmenszahlen in Stuttgart. Für den nachhaltigen Umbau des Energiesystems brauche es klare und verlässliche Rahmenbedingungen.

 

Seit Jahren warten Energiekonzerne auf Ausschreibungen für wasserstofffähige Gaskraftwerke, die künftig als Back-ups dann Strom liefern sollen, wenn der Wind nicht weht und die Sonne nicht scheint. „Wir brauchen diese Kraftwerke mehr denn je“, mahnte Kusterer. Bis 2030 will die Bundesregierung laut Koalitionsvertrag den Bau von Gaskraftwerken mit einer Kapazität von 20 Gigawatt vorantreiben. Es besteht Handlungsbedarf: Bis 2038 sollen in Deutschland alle Kohlekraftwerke vom Netz gehen.

Kusterer fordert Kurswechsel in Energiepolitik

„Als EnBW befinden wir uns in einer Phase historisch hoher Investitionen“, erläuterte Kusterer. So habe der Konzern allein in den ersten sechs Monaten des Jahres mehr als drei Milliarden Euro investiert – 25 Prozent mehr als im ersten Halbjahr 2024. „Bis 2030 planen wir, bis zu 50 Milliarden Euro zu investieren“, sagte der Vorstand weiter.

EnBW-Manager Kusterer fordert einen Kurswechsel in der Energiepolitik Foto: dpa

Um das zu stemmen, fordert Kusterer einen Kurswechsel in der Energiewende. Die Ziele seien richtig, aber Deutschland habe die Versorgungssicherheit und die Bezahlbarkeit aus den Augen verloren: „Wir brauchen dringend mehr Kostenbewusstsein.“ Andernfalls bröckle die Akzeptanz in der Gesellschaft, die Energiewende als Ganzes sei gefährdet.

EnBW-Manager: Beim Strom ließen sich 700 Milliarden sparen

Kusterer verweist auf eine von der EnBW in Auftrag gegebene Studie des Thinktanks Aurora Energy Research, laut der der Umbau der Energieinfrastruktur bis zu 700 Milliarden Euro weniger kosten könnte, als die Bundesnetzagentur annimmt. Das liege unter anderem daran, dass der Stromverbrauch nicht so stark steige wie angenommen. Die Netze müssten ausgebaut werden, aber nicht so stark wie gedacht.

Den 5,5 Millionen Kundinnen und Kunden der EnBW kann der Finanzvorstand keine Hoffnung auf baldige Entlastungen beim Strom und Gas machen. Auf absehbare Zeit erwartet der EnBW-Manager wegen der hohen Netzausbau-Kosten eher steigende Preise. Dabei ächzen jetzt schon viele Verbraucher unter den Energiekosten.

So viel kostet Strom in Stuttgart

Verena Blocher vom Vergleichsportal Verivox konstatiert: „Die Energiepreise sind nach wie vor deutlich höher als vor Beginn der Energiekrise und belasten viele Haushalte.“ Ihren Angaben zufolge liegt der durchschnittliche Gaspreis für Haushalte in Deutschland im August 2025 rund 78 Prozent höher als im August 2021. Der Strompreis ist demnach rund 15 Prozent höher.

In der Landeshauptstadt Stuttgart liegt das günstigste Neukundenangebot für einen Drei-Personen-Haushalt mit einem Jahresverbrauch von 4000 Kilowattstunden (kWh) Strom aktuell bei rund 1201 Euro brutto – mit einjähriger Laufzeit und Preisgarantie (inklusive Grundpreis und Neukundenbonus). Das günstigste Angebot ohne Neukundenbonus liegt bei rund 1392 Euro.

Tiefer in die Tasche greifen muss der Beispielhaushalt bei der EnBW: Das günstigste Neukundenangebot liegt hier derzeit bei rund 1210 Euro – inklusive Neukundenbonus. „Dieser wird aber nur ausgezahlt, wenn der angegebene Stromzähler in den letzten sechs Monaten nicht von der EnBW beliefert wurde“, sagt die Verivox-Sprecherin. Ohne Neukundenbonus liege das günstigste EnBW-Angebot bei rund 1552 Euro. Die gleiche Menge Strom kostet im Strom-Grundversorgungstarif der EnBW rund 1842 Euro.

So viel kostet Gas in Stuttgart

Und wie sieht es in Stuttgart aus beim Gas? Hier liegt das günstigste Neukundenangebot für ein Einfamilienhaus mit einem Jahresverbrauch von 20 000 kWh aktuell bei rund 1797 Euro brutto – inklusive Grundpreis und Neukundenbonus. Das günstigste Angebot ohne Neukundenbonus liegt bei rund 1929 Euro.

Auch hier ist die EnBW teurer: Das günstigste Neukundenangebot liegt derzeit bei rund 2174 Euro – inklusive Neukundenbonus. Ohne die Prämie liegt das günstigste Angebot bei rund 2394 Euro. Die gleiche Menge Gas kostet im Gas-Grundversorgungstarif der EnBW rund 2978 Euro.

Weitere Themen

Teure Rohstoffe für Schokolade: Ritter Sport baut eigene Haselnussfarm auf

Teure Rohstoffe für Schokolade Ritter Sport baut eigene Haselnussfarm auf

Der Schokoladenhersteller aus Waldenbuch wappnet sich für künftige Engpässe bei wichtigen Rohstoffen und plant in Frankreich eine eigene Haselnussfarm.
Von Imelda Flaig
Grenzbereiche: Die Bodenseeregion bangt um die EU-Förderung

Grenzbereiche Die Bodenseeregion bangt um die EU-Förderung

Brüssel will die Vergabe der Regionalförderung neu ordnen. Für wirtschaftsstarke Grenzregionen wie am Bodensee könnte dieser Schritt das Aus für manche Projekte bedeuten.
Von Knut Krohn
Karrierekiller Autoindustrie?: Abruptes Aus bei Porsche: „Und plötzlich stehst du ohne Job da“

Karrierekiller Autoindustrie? Abruptes Aus bei Porsche: „Und plötzlich stehst du ohne Job da“

Für Berufseinsteiger sind derzeit viele Türen zu. Auch die Stelle des Leiharbeiters Lukas L. wurde bei Porsche gestrichen. Wie der 24-Jährige den Frust bewältigt und neue Wege sucht.
Von Matthias Schmidt
Zukunft der Rentenkasse: Die Rente mit 70 ist kein Patentrezept

Zukunft der Rentenkasse Die Rente mit 70 ist kein Patentrezept

Die Rente muss zukunftsfest gemacht werden. Die Debatte jedoch auf eine Verlängerung der Lebensarbeitszeit zuzuspitzen, führt in die Sackgasse, meint Matthias Schiermeyer.
Von Matthias Schiermeyer
Luftfahrt-Förderung im Land: Bruchlandung von Verkehrsminister Hermann?

Luftfahrt-Förderung im Land Bruchlandung von Verkehrsminister Hermann?

Der Landesrechnungshof moniert, dass ein gescheitertes Stuttgarter Projekt für Wasserstoffflugzeuge vom Land zu generös gefördert wurde. Doch wann macht Bürokratie Innovationen kaputt?
Von Andreas Geldner
Chipkonzern: Trump fordert Rücktritt des Intel-Chefs

Chipkonzern Trump fordert Rücktritt des Intel-Chefs

Beim Chipkonzern Intel hat der neue Chef Lip-Bu Tan gerade erst einen Kurs für den Weg aus der Krise vorgegeben. Doch nun gibt es neue Unruhe: Trump will, dass er sofort geht.
Autoindustrie: Warum die Mercedes-Werbung früher viel besser war

Autoindustrie Warum die Mercedes-Werbung früher viel besser war

PR-Kampagnen von Mercedes waren immer etwas Besonderes – mutig selbstironisch, kreativ. Heute sieht das ganz anders aus. Eine Analyse.
Von Peter Stolterfoht
Warum steigt die Aktie von Novo Nordisk so plötzlich?

Aktie verbucht Plus von über 10 % Warum steigt Novo Nordisk so plötzlich?

Die Aktie von Novo Nordisk schießt plötzlich um mehr als 10 % nach oben – doch was steckt wirklich dahinter?
Von Lukas Böhl
Deutsche Bahn: DB-Zugflotte soll um 81 Züge schrumpfen

Deutsche Bahn DB-Zugflotte soll um 81 Züge schrumpfen

Der verlustreiche Staatskonzern will die Zahl seiner Fernzüge bis 2036 um ein Fünftel auf 428 verringern. Das zeigen vertrauliche interne Unterlagen.
Von Thomas Wüpper
Wann zahlt Novo Nordisk die nächste Dividende?

Ausschüttung an Aktionäre Wann zahlt Novo Nordisk die Dividende?

Novo Nordisk hat die Zwischendividende für August 2025 angekündigt. Erfahren Sie, wie hoch sie ausfällt und wann sie ausbezahlt wird.
Von Lukas Böhl
Weitere Artikel zu EnBW Energie Baden-Württemberg Energiewende
 