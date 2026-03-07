Beim ersten Eis des Jahres braucht es auch einen prüfenden Blick ins Portemonnaie: Ist die Stammeisdiele teurer geworden? Ein Rundumblick in Baden-Württemberg.
07.03.2026 - 08:54 Uhr
Frühlingswetter, erste Sonnenstrahlen und dazu ein Eis – oder reicht das Kleingeld dafür nicht? Auch dieses Jahr ist das Eis in den Eisdielen in Baden-Württemberg teilweise wieder teurer geworden. Nach einer Umfrage der Deutschen Presse-Agentur in verschiedenen Städten und Eisdielen kostet eine Kugel Eis in Baden-Württemberg zwischen 1,80 Euro in Mannheim und 2,50 Euro in Stuttgart und Tübingen.