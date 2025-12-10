Die Verbraucher freut es, den Bauern macht es große Sorgen: Butter ist drastisch billiger geworden - vielleicht billiger als erlaubt.
10.12.2025 - 17:20 Uhr
München - Der Bayerische Bauernverband will die aktuellen Butterpreise vom Bundeskartellamt überprüfen lassen. Der Preisverfall sei nicht nur verantwortungslos, sondern möglicherweise auch unzulässig, teilte der BBV mit. Auch der Deutsche Bauernverband kritisierte den Preisverfall. "Hinweisen auf Verstöße gegen das Wettbewerbsrecht muss das Kartellamt zwingend nachgehen", sagt Generalsekretärin Stefanie Sabet.