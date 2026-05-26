Verbraucher spüren die Auswirkungen des Iran-Kriegs teilweise bereits im Geldbeutel. Auch beim Wocheneinkauf? Eine Auswertung bietet Aufschluss.
26.05.2026 - 15:31 Uhr
Frankfurt/Main - Energie und Kraftstoffe sind infolge des Iran-Kriegs für Verbraucher in Deutschland teurer geworden, bei Lebensmitteln bleiben Preissteigerungen laut einer Analyse des Marktforschungsunternehmens NIQ bislang aus. Bei Produkten des täglichen Bedarfs (FMCG) wie Lebensmitteln sowie Körperpflege- und Kosmetikprodukten gebe es demnach noch keine signifikanten Ausschläge. Der durchschnittliche Preis pro Packung bewege sich seit Beginn des Kriegs Ende Februar 2026 weitgehend stabil zwischen 2,01 und 2,08 Euro.