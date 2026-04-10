An den Zapfsäulen ist es der zweite Tag in Folge mit spürbaren Rückgängen. Der gesunkene Ölpreis kommt sukzessive bei den Autofahrern an. Ob es weiter nach unten geht, hängt am Nahen Osten.
10.04.2026 - 09:24 Uhr
München - Die Spritpreise haben den zweiten Tag in Folge deutlich nachgegeben. Diesel verbilligte sich im bundesweiten Tagesdurchschnitt des Donnerstags um 7,3 Cent auf 2,346 Euro pro Liter, wie der ADAC mitteilt. Superbenzin der Sorte E10 verbilligte sich um 4,3 Cent auf 2,112 Euro pro Liter.