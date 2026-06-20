Die befristete Spritsteuersenkung für Autofahrerinnen und Autofahrer gegen hohe Preise an den Zapfsäulen läuft zum Monatsende aus. Und was dann? Laut einer Umfrage gibt es Favoriten.
20.06.2026 - 04:00 Uhr
Berlin - Vor dem vorgesehenen baldigen Ende des Tankrabatts befürwortet laut einer Umfrage eine Mehrheit weitere Erleichterungen von hohen Preisen. Dass es danach "auf jeden Fall" neue Entlastungsmaßnahmen geben sollte, finden 49 Prozent der Befragten, wie die Umfrage des Meinungsforschungsinstituts YouGov im Auftrag der Deutschen Presse-Agentur ergab. Zumindest "eher ja" dazu sagen weitere 21 Prozent. Folge-Entlastungen für tendenziell nicht angebracht halten dagegen 22 Prozent der Befragten.