Preiserhöhungen in Böblingen Ein Freibad ist mehr als ein Schwimmbad
Wenn Jugendliche für den Eintritt ins Freibad prozentual am meisten belastet werden und dies beklagen, haben sie einen Punkt. Ihr Einwand ist wichtig, findet unser Redakteur.
Wenn Jugendliche für den Eintritt ins Freibad prozentual am meisten belastet werden und dies beklagen, haben sie einen Punkt. Ihr Einwand ist wichtig, findet unser Redakteur.
Kaum ein Ort ist so stark mit Sommergefühlen verknüpft wie das Freibad. Voller Nostalgie erinnern wir uns sicher alle, wie es sich angefühlt hat, bei heißen Temperaturen ins hellblau-schimmernde kühle Nass zu springen und am Kiosk Pommes zu essen. Das alles ist auch im Böblinger Freibad erlebbar. Nur müssen die Besucher dafür ab Mai etwas tiefer in die Tasche greifen. Der Gemeinderat hat am Mittwoch entschieden, die Tarife mit Start der Freibadsaison im Mai zu erhöhen. Weitere Steigerungen folgen.