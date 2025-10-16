Im Stuttgarter Zoo sind die Gewinner des Deutschen Spielzeugpreises geehrt worden. Um welche besten Spielzeuge geht es? Was können sie? Wir stellen sie vor.
16.10.2025 - 17:09 Uhr
Was wäre die Welt ohne Spiele? Am besten für die ganze Familie. Und da gibt es jährlich immer wieder hunderte neue Erfindungen, darunter auch solche, die mit Natur, Pflanzen und Tieren zu tun haben. Da passt es, dass die Stuttgarter Wilhelma den diesjährigen Deutschen Spielzeugpreis unterstützt. Zusammen mit dem Verlag IDS Deutschland hat sie zur Preisverleihung in die Wilhelmaschule eingeladen. Dort wurden die Gewinner des 24. Deutschen Spielzeugpreises geehrt. Initiiert wurde der Preis von den Zeitschriften „familie&co“ und „baby&co“.