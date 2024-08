In unserer Serie „Rekordverdächtig“ stellen wir Orte in der Region Stuttgart vor, die auf besondere Weise herausragend sind. Heute: Der kleinste Ditzinger Stadtteil Schöckingen ist preisgekrönt für seine bemerkenswert engagierte Dorfgemeinschaft.

Stefanie Köhler 13.08.2024 - 18:13 Uhr

Der neue Ortsvorsteher von Schöckingen, Jochen Gommel, bringt zum Gespräch am Abend seine Stellvertreter mit. Nicht, weil es ihm nicht allein gelänge, davon zu berichten, warum der kleinste Ditzinger Ortsteil das schönste Dorf weit und breit ist. Vielmehr scheint im Ortschaftsrat mit Gommel, Andreas Titze und Cornelia Mauch an der Spitze im Kleinen alltäglich zu sein, was in Schöckingen mit rund 1850 Einwohnern im Großen selbstverständlich ist: Die Gemeinschaft im Ort funktioniere auch deshalb so gut, weil im Ortschaftsrat am Tisch Wertschätzung herrsche, meint Andreas Titze, der in Bezug auf den Umgang miteinander von einem Spiegelbild spricht. Simone Rathfelder, die auch im Gremium sitzt, nickt. Der Umgang sei konstruktiv.