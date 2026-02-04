Die Schülerinnen und Schüler der Musikschule Fellbach waren beim Regionalwettbewerb „Jugend musiziert“ erfolgreich. Am Sonntag zeigen sie ihr Können beim städtischen Preisträgerkonzert.
Vom Regionalwettbewerb „Jugend musiziert“ in Nürtingen (Kreis Esslingen) kamen zehn Schülerinnen und Schüler der Musikschule Fellbach (Rems-Murr-Kreis) mit herausragenden Ergebnissen zurück. Dem Fellbacher Publikum präsentieren sich die Ensembles und Solisten laut einer Pressemitteilung der Musikschule Fellbach am Sonntag, 8. Februar, von 11 Uhr an im Konzertsaal der Musikschule beim städtischen Preisträgerkonzert. Der Erste Bürgermeister Johannes Berner wird die erfolgreichen Nachwuchs-Musikerinnen und -Musiker im Rahmen dieses Konzerts mit Preisen der Stadt Fellbach auszeichnen.