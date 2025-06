Die Sonne brennt vom Himmel, das Thermometer kratzt an der 30-Grad-Marke – endlich ist der Sommer da. Nach einem wechselhaften Frühling starten die ersten heißen Tage, und mit ihnen beginnt auch die lang ersehnte Freibadsaison. Die Becken glitzern im Sonnenlicht, es riecht nach Chlor, Sonnencreme und frisch frittierten Pommes – für viele gehört genau das zu einem perfekten Sommertag.

Wer sich Abkühlung verschaffen möchte, hat in in und um Leonberg mehrere Freibäder zur Auswahl. Doch nicht nur das Angebot, auch die Eintrittspreise unterscheiden sich – je nach Ort, Ausstattung und Konzept. Wir haben nachgeschaut.

Mönsheim macht’s am günstigsten

Preislich ganz vorne liegt das Freibad in Mönsheim. Erwachsene zahlen dort 3,50 Euro, Kinder 2,50 Euro. Die idyllische Lage im Grünen und die familiäre Atmosphäre machen das kleine Bad besonders beliebt bei Stammgästen.

In Renningen wird es etwas teurer: Der Eintritt kostet 4 Euro für Erwachsene und 2,30 Euro für Kinder. Dafür setzt das Freibad stark auf Familienfreundlichkeit – mit großzügigem Kinderbereich und gepflegten Außenanlagen.

Idyllisch gelegen und preisgünstig: das Freibad in Mönsheim Foto: Jürgen Bach

Das größte Angebot gibt es im Leobad in Leonberg – allerdings auch zum höchsten Preis. 5 Euro zahlen Erwachsene, Kinder 3 Euro. Dafür bietet das vor fünf Jahren für gut 13 Millionen Euro sanierte Bad viel Platz auf ausgedehnten Liegewiesen, ein modernes Erlebnisbecken mit Doppelrutsche, ein großes Schwimmerbecken und neuerdings auch schattenspendende Sonnensegel im Kleinkindbereich. Einen FKK-Bereich gibt es ebenfalls. Auch der Kiosk wurde neu verpachtet – die Pommes kosten hier wie in den anderen Bädern 4 Euro.

Wer statt klassischem Freibad lieber wetterunabhängig schwimmen möchte, findet im Freizeitbad Münchingen eine gute Alternative – auch wenn es in erster Linie ein Hallenbad ist, verfügt es über ein Außenbecken. Preislich liegt das Bad im oberen Bereich: Eine Einzelkarte für Erwachsene kostet unter der Woche 5,50 Euro, am Wochenende 6,10 Euro – jeweils für einen Aufenthalt von bis zu drei Stunden. Wer nur kurz reinspringen möchte, kann eine 1,5-Stunden-Karte lösen: 4 Euro werktags, 4,60 Euro am Wochenende. Kinder zahlen entsprechend 3 bzw. 3,30 Euro.

Kurzer Dämpfer zum Start

Nicht ganz ohne Panne startete das Leobad in die Saison: Vor einigen Wochen fiel die komplette Technik aus – Kassen, Drehkreuze, Server. Das Bad musste kurzfristig schließen. Am Mittag konnte der Betrieb dann per Handkasse wieder aufgenommen werden, bis das System wieder läuft.

Trotz dieser kleinen Startschwierigkeit ist der Sommer in den Freibädern nun in vollem Gange. Ob sportliches Schwimmen am frühen Morgen, ausgelassene Spiele am Nachmittag oder entspannte Stunden auf der Liegewiese – das Freibad bleibt für viele ein Ort der kleinen Fluchten. Und am Ende ist die wichtigste Frage des Tages meist nicht die nach dem Eintrittspreis, sondern jene: Erst ins Wasser oder doch lieber gleich zur Pommesbude?