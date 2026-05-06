Der Preisunterschied ist krass: In Ingolstadt kostet die Standard-Inspektion für Fahrräder doppelt soviel wie in Oldenburg. So hat Stuttgart abgeschlossen.

Eine Fahrradinspektion muss nicht immer teuer sein: Wie viel man zahlt, hängt stark davon ab, wo das Rad steht. Zwischen den günstigsten und teuersten Städten liegen teils mehr als 60 Euro. Der bundesweite Durchschnittspreis für die Standardinspektion liegt bei 82,35 Euro, wie eine Auswertung des Fahrradherstellers Canyon zeigt.

Canyon hat die Preise in 32 deutschen Städten analysiert und über 300 Werkstätten kontaktiert. In Stuttgart liegt der Preis mit 91,10 Euro über dem Durchschnitt. Am teuersten ist eine Inspektion in Ingolstadt mit 114,30 Euro, gefolgt von Mainz (109,80 Euro), am günstigsten ist die Inspektion in Oldenburg, wo dafür 49,30 Euro fällig werden. Wer regelmäßig zur Inspektion geht, spürt den Unterschied über die Jahre deutlich im Portemonnaie.

Auch München und Köln über dem Durchschnitt

Auch in München, Köln und Frankfurt liegen die Preise deutlich über dem Durchschnitt. Zu den günstigsten Städten dagegen gehören neben Oldenburg auch Hamm (63,70 Euro), Dresden (65,70 Euro) und Berlin (68 Euro). Auch in Ulm (80,30 Euro), Freiburg (80,20 Euro) und Heidelberg (70,20 Euro) sind die Preise vergleichsweise günstig.

Für die Analyse wurden zwischen März und April 2026 pro Stadt bis zu zehn Fahrradwerkstätten nach dem Preis für eine Standardinspektion eines drei Jahre alten handelsüblichen Gravelbikes Bikes angefragt. Insgesamt wurden über 300 Werkstätten kontaktiert, wie es in der Mitteilung von Canyon heißt.

So macht das Fahrrad Spaß - wenn nach der Inspektion alles ok ist. Foto: Bosch

Zur besseren Vergleichbarkeit wurden bestimmte Leistungskriterien festgelegt: Schaltung und Bremsen einstellen, Kette prüfen und schmieren, Kontrolle der Räder und des Reifendrucks sowie das Nachziehen sämtlicher wichtiger Schrauben. Aus den erhobenen Einzelpreisen wurde je Stadt ein Durchschnittspreis berechnet. Etwaige Materialkosten sind nicht im Preis inbegriffen.

Wer Zeit investiert und mehrere Servicestätten vergleicht, kann auch in teuren Städten erheblich sparen. In Mainz beispielsweise reicht die Spanne von 81 Euro bis 186 Euro für eine Inspektion. Oft entscheidet der angesetzte Stundenlohn über den Endpreis. Je nach Werkstatt und Stadt kann der Stundensatz erheblich variieren und macht damit einen großen Teil des Preisunterschieds zwischen den Städten aus.

Es lohnt sich also, vorab zwei bis drei Werkstätten anzufragen und die enthaltenen Leistungen und Preise zu vergleichen.

Deutschlandweit kommen im Schnitt 17,5 Fahrradwerkstätten und -läden auf 100.000 Einwohner – in Stuttgart sind es 14,5 pro 100.000 Einwohner (auf mehr als 612.000 Einwohner kommen 89 Fahrradwerkstätten und -geschäfte. Wo mehr Fahrradgeschäfte und Werkstätten konkurrieren, sinken die Preise eher. Allerdings beeinflussen auch lokale Lohnstrukturen und Mietkosten das Preisgefüge. Wer in einer gut versorgten Stadt lebt, profitiert also gleich doppelt: kürzere Wege zur Werkstatt und tendenziell niedrigere Preise.