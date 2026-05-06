Der Preisunterschied ist krass: In Ingolstadt kostet die Standard-Inspektion für Fahrräder doppelt soviel wie in Oldenburg. So hat Stuttgart abgeschlossen.
06.05.2026 - 16:37 Uhr
Eine Fahrradinspektion muss nicht immer teuer sein: Wie viel man zahlt, hängt stark davon ab, wo das Rad steht. Zwischen den günstigsten und teuersten Städten liegen teils mehr als 60 Euro. Der bundesweite Durchschnittspreis für die Standardinspektion liegt bei 82,35 Euro, wie eine Auswertung des Fahrradherstellers Canyon zeigt.