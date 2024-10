Wer ist Sieger beim Mülleinsammeln in Stuttgart?

Mehr als 7712 Stuttgarter haben sich im vergangenen Jahr bei der Abfall-Sammelaktion beteiligt. Jetzt wurden die Sieger gekürt.

Iris Frey 28.10.2024 - 10:32 Uhr

Ordnungsbürgermeister Clemens Maier übergab mit Vertretern des Fördervereins Sicheres und Sauberes Stuttgart, des Eigenbetriebs Abfallwirtschaft Stuttgart (AWS) und den Bezirksvorsteherinnen und -vorstehern die Gewinne. Den ersten Preis erhielt – wieder einmal – der Stadtbezirk Münster mit einem Scheck von 2875 Euro. Der zweite Preis ging an Birkach (1875 Euro) und der dritte Preis mit 875 Euro an Stammheim. Zwölf Stadtbezirke hatten mit mehr als 5354 Teilnehmern nach Angaben der Stadt „Let’s Putz“ mitgemacht, alle nicht platzierten Bezirke erhielten je 375 Euro. Maier mahnte: So seien 2023 insgesamt 82 Tonnen „wilder Müll“ aufgefunden worden, „das sind 82 Tonnen zu viel“, und appellierte: „Jeder Einzelne darf Vorbild sein.“