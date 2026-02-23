Während der Verleihung der Britischen Filmpreise ist plötzlich das N-Wort zu hören. Der übertragende Sender klärt im Anschluss über den Hintergrund auf.
23.02.2026 - 11:03 Uhr
London - Ein rassistischer Zwischenruf während der Verleihung der britischen Filmpreise (Bafta) ist laut der Rundfunkanstalt BBC mit dem Tourette-Syndrom zu erklären. In der Übertragung von Sonntagabend war zu hören, wie jemand das N-Wort rief, als die schwarzen Schauspieler Delroy Lindo und Michael B. Jordan auf der Bühne standen. Der Ausschnitt wurde im Internet etliche Male verbreitet.