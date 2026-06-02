Andoni Iraola soll laut Transferexperte Fabrizio Romano neuer Trainer beim FC Liverpool werden. Der Spanier wird auch als potenzieller Nachfolger von Kasper Hjulmand in Leverkusen gehandelt.
02.06.2026 - 12:13 Uhr
Liverpool - Fußball-Trainer Andoni Iraola steht Medienberichten zufolge kurz vor einem Wechsel zum FC Liverpool. Wie Transferexperte Fabrizio Romano auf der Plattform X berichtet, haben die Reds und der 43-Jährige eine grundsätzliche Einigung erzielt. Zur Vertragslaufzeit des Spaniers in Liverpool machte der Experte keine Angaben. Auch das Portal "The Athletic" berichtete über den neuen Trainer in Liverpool.