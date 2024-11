Manchester - Die Krise beim englischen Fußballmeister Manchester City verschärft sich. Der Titelverteidiger kassierte gegen Tottenham Hotspur eine deftige und hochverdiente 0:4 (0:2)-Niederlage und wurde dabei stellenweise vorgeführt. Es war bereits die fünfte Pflichtspiel-Pleite in Serie für das Team von Star-Trainer Pep Guardiola, der unter der Woche seinen auslaufenden Vertrag bis Sommer 2027 verlängert hatte.

Maddison und Porro nutzen City-Schwächen eiskalt aus

Geburtstagskind James Maddison brachte die starken Spurs mit einem Doppelpack (13./20. Minute) früh auf die Siegerstraße. Kurz nach der Pause traf Pedro Porro (49.) bei strömendem Regen in Manchester. Den Endstand besorgte Brennan Johnson (90.+3) nach einer Vorlage des kurz zuvor eingewechselten Timo Werner.

Serienmeister City wirkte in der Defensive ungewohnt anfällig, was die Gäste aus London eiskalt ausnutzten. Immer wieder brachte die Elf von Trainer Ange Postecoglou die Hausherren mit schnellen Kontern in Bedrängnis. Guardiolas Mannschaft - mit dem deutschen Ex-Nationalspieler Ilkay Gündogan in der Startelf - wirkte im Abschluss ideenlos. Toptorjäger Erling Haaland ließ mehrere gute Gelegenheiten ungenutzt und traf einmal nur den Querbalken. Ansonsten war Tottenham-Keeper Guglielmo Vicario zur Stelle.

Spitzenreiter Liverpool kann Sonntag davonziehen

Guardiola wirkte am Seitenrand ratlos. Zu Hause im Etihad-Stadion hatten seine Cityzens zuletzt im November 2022 verloren. Nach zwei Premier-League-Pleiten hintereinander bleibt der Titelverteidiger mit 25 Punkten Tabellenzweiter, während die in dieser Saison sehr wechselhaften Spurs auf Platz sechs klettern.

Am Sonntag kann Spitzenreiter FC Liverpool seinen Vorsprung mit einem Sieg beim Tabellenletzten FC Southampton auf acht Punkte vergrößern. Eine Woche später kommt es in Anfield zum direkten Duell zwischen Tabellenführer Liverpool und Titelverteidiger Manchester City.