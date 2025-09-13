Ende August wechselt vom VfB Stuttgart zu Newcastle United. Sein erster Premier-League-Einsatz beschert dem Vorjahresfünften einen wichtigen Erfolg.
13.09.2025 - 18:04 Uhr
Newcastle - Nick Woltemade hat bei Newcastle United ein glänzendes Debüt in der Premier League gefeiert. Der deutsche Nationalspieler erzielte in der 29. Minute seinen ersten Treffer in der englischen Fußball-Meisterschaft und zugleich das Tor zum 1:0 (1:0) für die Magpies gegen die Wolverhampton Wanderers. Für Newcastle war es der erste Sieg im vierten Saisonspiel und eine perfekte Generalprobe für den Champions-League-Auftakt am Donnerstag gegen den FC Barcelona.