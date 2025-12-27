Erstmals seit dem Unfalltod von Diogo Jota treffen seine Ex-Clubs in der Premier League aufeinander. Vor dem Spiel zwischen Liverpool und Wolverhampton wird es emotional.
27.12.2025 - 16:26 Uhr
Liverpool - Der englische Fußballmeister FC Liverpool hat vor dem Premier-League-Spiel gegen die Wolverhampton Wanderers mit einer emotionalen Geste an den verstorbenen Profi Diogo Jota erinnert, der in seiner Karriere für beide Clubs gespielt hatte. Vor dem Anpfiff in Anfield liefen Jotas Söhne Dinis und Duarte an der Seite von LFC-Kapitän Virgil van Dijk auf das Spielfeld.