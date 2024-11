Wer häufiger muss, geht seltener ins Stadion. Der englische Fußball-Rekordmeister will das ändern.

red/dpa 26.11.2024 - 10:13 Uhr

Als erster Club in der Premier League will Manchester United seinen männlichen Fans mit Blasenschwäche den Stadionbesuch erleichtern. Der englische Fußball-Rekordmeister bietet künftig im Stadion Old Trafford sanitäre Produkte für Männer wie Einlagen an, wie die britische Nachrichtenagentur PA meldete.