Bayer Leverkusen hat der Spanier einst zum Double geführt, bei Real Madrid war sein Engagement nicht von Erfolg gekrönt. Nun wartet auf den Coach die nächste Herausforderung in der Premier League.
17.05.2026 - 10:30 Uhr
London - Xabi Alonso wird neuer Trainer von Premier-League-Club FC Chelsea. Wie die Blues mitteilten, unterschrieb der frühere Leverkusener Meistertrainer einen Vertrag bis 2030. Der Londoner Club, der die Champions League verpasste und am Samstag auch das FA-Cup-Finale gegen Manchester City verlor, hatte sich vor gut drei Wochen von Trainer Liam Rosenior getrennt.