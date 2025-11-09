Fußballmeister FC Liverpool kommt nicht in die Spur. Wenige Tage nach dem Prestige-Sieg gegen Real Madrid kassieren die Reds in der Premier League eine deutliche Niederlage bei Manchester City.
09.11.2025 - 19:38 Uhr
Manchester - Der englische Fußballmeister FC Liverpool hat in der Premier League erneut einen herben Rückschlag erlebt. Mit dem deutschen Nationalspieler Florian Wirtz in der Startelf kassierten die Reds bei Manchester City ein bitteres 0:3 (0:2). Die Tore für die Gastgeber erzielten Erling Haaland (29. Minute), Nico González (45.+3) und der überragende Jeremy Doku (63.).