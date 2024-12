Das Ensemble der Württembergischen Landesbühne in Esslingen brilliert in „Once“ – einem Broadway-Musical, das eigentlich keines ist.

Angela Reinhardt 15.12.2024 - 15:02 Uhr

Ein Musiker steht auf der Straße und singt ein wütendes Liebeslied. Jemand bewirft ihn mit Abfall, neben ihm wird gedealt. Als er fertig ist, geht er einfach weg und lässt die Gitarre liegen. Da spricht ihn ein Mädchen an und nervt ihn so lange mit Fragen in ihrem tschechischen Akzent, bis er sie mit nach Hause nimmt in den kleinen Laden, wo er Staubsauger repariert. Eigentlich, so erfahren wir später, wollte er sich gerade umbringen.