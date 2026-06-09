Premiere an der Staatsoper: Der Stuttgarter „Turandot“ endet mit einer Überraschung

Nein, „Turandot“ ist kein Beitrag der Staatsoper Stuttgart zur beginnenden Fußball-Weltmeisterschaft. Auch wenn einst „die drei Tenöre“ Pavarotti, Domingo und Carreras im Jahre 1990, am Vorabend des WM-Endspiels in Rom, die Arie „Nessun dorma“ für ein TV-Milliarden-Publikum schmetterten, was Folgen bis heute hat. Aber auch in Stuttgart sorgte Diego Godoy sorgte am vergangenen Sonntag als felsenfester Calaf für Jubelstürme im Publikum.

Giacomo Puccinis Oper bietet jedoch weit mehr als nur populäres Spektakel. Und, Moment mal: Erklang da am Ende der Neuinszenierung von Anna-Sophie Mahler nicht auch noch Richard Wagner – nämlich konzertant Isoldes Liebestod aus „Tristan und Isolde“? Ein italienisch-deutsches Finale: wie war das? Sagen wir zunächst mal: originell.

Hier mal nicht das exotische Märchen

„Turandot“, das ist die Geschichte einer hartherzigen Frau, deren Seelenlage freilich erklärbar ist. Die Prinzessin rechtfertigt ihren traumatischen Männerhass damit, dass eine nahe Verwandte von ihr einst vergewaltigt und ermordet wurde. Geradezu gefühlsgepanzert führt Turandot darum nun Zeremonien durch: Sie werde nur denjenigen heiraten, dem es gelingt, ihre drei Rätsel zu lösen. Wer scheitert: Kopf ab! Diese Puccini-Oper ist also auch ein altes China-Märchen, und entsprechend folkloristisch, mit viel Exotismus, kommt das Werk zuweilen auf die Bühne.

„Turandot“ erzählt aber auch von totalitärem Machtgebaren, von Unmenschlichkeit. „Unbeteiligt scheint sie ein Ding aus Gold“, heißt es über die Prinzessin, ein erstarrtes System verkörpernd – Turandots Verwandtschaft zu Maschinenmensch Maria aus Fritz Langs Filmklassiker „Metropolis“ liegt da nahe. Regisseurin Mahler und ihr Team zeigen das auf der Bühne deutlich.

Alle drei Rätsel gelöst, aber was soll der Gewinn sein?

Prinz Calaf jedenfalls löst alle drei Rätsel, fordert jedoch statt Gewinnübergabe von der Prinzessin wahre Liebe und ermöglicht Turandot einen Ausweg: Findet sie bis zum Morgengrauen seinen Namen heraus, ist er bereit zu sterben. Womit wir bei „Nessun dorma“ sind, zu Deutsch: Keiner schlafe! Turandot befiehl ihrem Volk bei Todesstrafe , nach Calafs Identität zu suchen. Wer den Namen aber kennt, das ist die ihn heimlich liebende Sklavin Liù. Sie trotzt der Folter, verrät nicht das Geheimnis, nimmt sich stattdessen das Leben: ein bewegender Liebestod.

Alle Klangkraft setzte Puccini ein, um das mitfiebernde Publikum zu überwältigen. Damit war der 1924 an einem Kehlkopf-Tumor gestorbene Komponist der letzte Meister der italienischen Oper in einem 20. Jahrhundert, in dem das moderne Musiktheater ansonsten mit Dissonanzen zu einem Bewusstsein für Not und Elend in der Welt aufrütteln wollte. Belcantische Spätromantik verschwistert sich in „Turandot“ mit Expressionismus. Doch Puccini hinterließ sein Werk unvollendet. Die Geschichte geht weiter.

Braucht die Oper ein Happy-End?

Calaf zeigt sich unbeeindruckt von Liùs Schicksal und küsst flammend die eiskalte Turandot. Diese „taut auf“, entdeckt die Liebe. Verwandelte Psyche in wenigen Minuten? Woran Puccini gescheitert war, das schaffte Komponistenkollege Franco Alfano. Im Auftrag des Musikverlags Ricordi bescherte er 1926 der Oper ein Happy-End.

Dann dachte 2002 auch Luciano Berio, der italienische Neutöner, die wenigen überlieferten Skizzenblätter Puccinis zum Finale „zu Ende“. Die Partiturnotiz „poi Tristano“ (dann Tristan) setzte Berio in seiner Instrumentation durchaus mit Wagner’scher Chromatik um. „Poi Tristano“: Das ist nun auch das Stuttgarter Stichwort – aber wortwörtlich verstanden. So dirigiert Valerio Galli in der Version der Staatsoper nach Liùs Liebestod den der Isolde. Mit einem „langen Atemzug“, so Regisseurin Anna-Sophie Mahler, könne man „hinübergleiten“ aus „Turandot“ in „Tristan“. Und tatsächlich: Mit einem Es in der Piccoloflöte verklingt Puccini, mit einem Es der Bassklarinette beginnt Wagner.

Mild und leise geht es zum Finale

Ein fast gleißendes Licht erhellt nun den weißen Raum einer dystopischen Szenerie (von Katrin Connan). Aus der Decke ist ein Loch gefräst, durch das eine futuristische Kapsel herunterfährt, in eine aufgerissene, verwundete Natur eines fernen Planeten – seltene Erden werden hier ausgebeutet für eine technoide Welt mit dressierten Roboter-Hunden. Dort im Abgrund hausen Calaf, sein Vater Timur (Adam Palka, ein berührend kantabler Bass) und Liù.

Dem Fahrstuhl der „gefrorenen Träne“ ist auch die herrisch-eisige Turandot im Silberkleid entstiegen. Was bei Ewa Vesin heißt: Megärenhaft hochdramatisch singt sie einen brutal gefühlskalten Auftritt. Grandios. Die Gegenfigur: die verstörte, selbstlose Liù, die mit ihrer Opferbereitschaft nicht nur Turandot erschüttert – Esther Dierkes gelingt das mit einer enorm lyrischen Ausdruckskraft. Und jetzt, wie gesagt, breitet sich wellenartig melodisch „Isoldes Liebestod“ aus, „mild und leise“; diese Verklärungsmusik, die in kosmische Sphären führt, weit über den irdischen Tod hinaus. Ein Kind kommt nach vorne – in aller Unschuld, hoffnungsvoll in die Zukunft blickend. Turandot könnte erlöst werden. Und für die Welt wächst neues Grün.

Unerschütterliche Kraft in den Spitzentönen

Apropos „mild und leise“: Valerio Galli trieb in der Premiere das exzellente Staatsorchester und auch den großartigen Staatsopernchor ins dynamisch Extreme. Angreifende Lautstärke, eine bis ans Limit dirigierte Emotionalität: eine mitreißende Puccini-Wucht, auch eine Klangfarbenexplosion. Dass es um existenzielle Moderne geht, machte auch das hervorragende Ensemble deutlich (mit Heinz Göhrig als Altoum, Jaewoung Lee als Mandarin und Shigeo Ishino, Alberto Robert und Joseph Tancredi als Ping, Pang und Pong). Diego Godoy war in dieser Lesart dann auch ein bewundernswerter Calaf: nicht allzu viel Schmelz, aber unerschütterliche Kraft noch in den Spitzentönen.

Riesenjubel, Standing Ovations in der Staatsoper. Und übrigens: Puccini hat Wagner verehrt und vor dem „Tristan“ höchsten Respekt: „Diese gewaltige Musik vernichtet uns und lässt uns niemals etwas zustande bringen.“ Anna-Sophie Mahler hat mit ihrem „Turandot“-Finale für Stuttgart diese Warnung zum Glück überhört.

Weitere Termine 13., 26., 29. Juni; 5., 8. und 18. Juli.