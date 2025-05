Auf 144 Metern lockt der Stuttgarter Fernsehturm mit einer neuer Attraktion. Nach dem „Open Piano“ in Innenstädten geht’s hoch hinauf: „Oben Piano“ feiert Premiere.

Uwe Bogen 20.05.2025 - 14:57 Uhr

Linus David trägt ein Monokel im rechten Auge – also jene Sehhilfe mit nur einem Glas, was im 19. Jahrhundert als Statussymbol galt. Linus ist 16 Jahre alt und liebt das Alte. Ans Klavier der Marke May, das neuerdings auf der Eventebene des Stuttgarter Fernsehturms steht, setzt sich der Schüler stilecht im Smoking. Bei der Premiere der gleich zu Beginn ausverkauften Veranstaltungsreihe „Oben Piano“ begeistert er mit über 100 Jahre alten Liedern im Stil von Max Raabe, mit denen er in wohlfeilen Worten etwa formvollendet erklärt: „Ich liebe Sie – ausgerechnet Sie:“ Oder in denen er existenzielle Fragen stellt wie: „Wie komm’ ich an einen Kuss?“