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  4. Die Stunde der Verletzlichkeit

Premiere der Jungen Oper im Nord Die Stunde der Verletzlichkeit

Premiere der Jungen Oper im Nord: Die Stunde der Verletzlichkeit
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„Klarkommen“ heißt der Stück, das jetzt Premiere hatte. Doch klarkommen, zeigt das Ensemble, ist gar nicht so einfach. Foto: Join/Staatstheater

Spannend, packend, tief berührend: Mit „Klarkommen“ beleuchten junge Menschen im Join des Staatstheaters ihre Zukunftsängste.

Ironie oder Utopie? „Klarkommen“ heißt das Stück, das am Donnerstagabend in der Jungen Oper im Nord (Join) Premiere feiert, doch eigentlich kommt hier niemand wirklich klar. Am ehesten klappt das noch am Ende, als sich die 16 jungen Menschen auf der Bühne in die Stille zurückziehen – teils alleine auf dem Boden, teils aneinander gekuschelt auf einem der beiden undefinierbaren rosa Hügel, zwischen denen sich in der Jungen Oper im Nord (Join) die Spielfläche aufspannt. Ansonsten geht es in dem einstündigen Theater-Experiment, das in Kooperation mit Backsteinhaus Produktion entstand, eher um Unklares. Also um diffuse Zukunftsängste, gespeist von Klimawandel, künstlicher Intelligenz und dem (Selbstvermarktungs-)Druck der sozialen Medien. Und um Sehnsüchte, zum Beispiel nach Ruhe, analoger Verbundenheit und einem soliden Selbstbild.

 

Genau dieses fehlt den Gestalten, die zu Beginn des Abends in den Saal einziehen, die Köpfe auf Kissen gestützt, die Körper geborgen in wärmenden Decken. Sie betten sich, während das Publikum Platz nimmt, auf dem Boden. Nachdem das Licht ausgegangen ist, werden absurde Verhaltensregeln rezitiert („Sie dürfen schreien, wenn Ihnen danach ist“), und anonymisierte Beschreibungen machen die Runde. „Eine Person hier kann die Zunge zwei Mal einrollen“, „Eine Person hier weiß nicht, was sie gegen die Einsamkeit tun soll“, „Eine Person hier redet mit den Schmetterlingen in ihrem Bauch“: So geht das im Kreis. Bis schließlich der zweite Konjunktiv sich durchsetzt. „Wir würden Ihnen mitgeteilt haben, von welchen Dingen wir Abstand bräuchten.“ Mit Sätzen wie diesem verlassen die Spielenden den Boden der Realität, das Mögliche wird zum Spiegel des Wirklichen, und plötzlich ist das Stück, dessen Bestandteile – Texte, Bühne, Songs, Bewegungen – in acht Monaten harter Arbeit entstanden, dort angekommen, wo es von Anfang an hinwill: bei der Kunst.

Bitte schön keine Oper

Und bei der Ironie. Die zeigt sich schon im Untertitel des Abends („keine Gegenwartsbewältigungsoper“), und sie drängt sich dort in den Vordergrund, wo Definitionen schwerfallen. Die Unsicherheit gilt aber auch dem Genre. Hitzige Diskussionen machen die Entstehungsbedingungen zum Thema und zum Teil des Stücks. Was soll „Klarkommen“ eigentlich sein? Doch bitte schön keine Oper, denn die lebt ja von großen Gefühlen und von wirkungsvollen Momenten des Dahinscheidens (ein Darsteller demonstriert unter lautem Beifall gleich drei davon).

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Immerhin wird gesungen: in der Oper und auch hier. Und die Gefühle sind auch bei „Klarkommen“ groß. Verzweiflung, Wut, Traurigkeit. Eine Band spielt tolle Songs über prall gefüllte Tage, Einsamkeit, Träume. Das letzte Lied indes kommt als Einspieler vom Video auf die Bühne – mit gutem Grund, denn hier geht es um Zuversicht, und die kommt nicht aus kreisender Selbstbespiegelung, sondern von außen. Ein Gitarrist an einer Stadtbahnhaltestelle verspricht mit „Fix you“ von Coldplay Heilung und Halt in der Gemeinschaft.

Das alte Genre gewinnt Brisanz

Zögerlich haben die jungen Menschen auf der Bühne zu diesem melancholisch-tröstlichen Song tanzen begonnen. Nicht mehr mit kopfzuckenden Zombie-Bewegungen wie zuvor, sondern frei und – ja: ohne Angst. „Ist hier der richtige Ort, um verletzlich zu sein? Sind wir uns sicher, dass wir hier sicher sind?“ Diese zuvor eingeworfenen Fragen stellen sich nicht mehr, und der Assoziationsraum von „Klarkommen“ gerinnt am Ende zu einer poetischen Utopie. Oper, so eine Mitspielerin, sei (und hier verwendet sie die vier Buchstaben des Gattungsnamens) ein „organischer persönlicher emotionaler Rückzugsraum“. Wow, da gewinnt obendrein noch das alte Genre aktuelle Brisanz. Bravi!

Weitere Termine: 6. Juni, 10., 11. und 12. Juli

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