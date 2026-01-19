Premiere der Jungen Oper Schönheitsideale als männliches Machtinstrument
Absolut sehenswert: Das Join, die Junge Oper im Nord, zeigt die Musiktheater-Performance „hässlich as fuck“.
Absolut sehenswert: Das Join, die Junge Oper im Nord, zeigt die Musiktheater-Performance „hässlich as fuck“.
Krass, diese Szene: als Rosy fantasiert, ihre ungeliebten Körperteile – wie Oma die fetttriefende Blutwurst – in einer Pfanne zu brutzeln, um das eigene Körperfett herausplatzen zu lassen. Ein aufrüttelndes Bild für den Ekel vorm eigenen Körper, für weiblichen Selbsthass, der heute durchs Bodyshaming noch gesteigert wird.