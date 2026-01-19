 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
  2. Kultur

  4. Schönheitsideale als männliches Machtinstrument

Premiere der Jungen Oper Schönheitsideale als männliches Machtinstrument

Premiere der Jungen Oper: Schönheitsideale als männliches Machtinstrument
1
Szene aus „hässlich as fuck“ Foto: Matthias Baus

Absolut sehenswert: Das Join, die Junge Oper im Nord, zeigt die Musiktheater-Performance „hässlich as fuck“.

Krass, diese Szene: als Rosy fantasiert, ihre ungeliebten Körperteile – wie Oma die fetttriefende Blutwurst – in einer Pfanne zu brutzeln, um das eigene Körperfett herausplatzen zu lassen. Ein aufrüttelndes Bild für den Ekel vorm eigenen Körper, für weiblichen Selbsthass, der heute durchs Bodyshaming noch gesteigert wird.

 

In der Jungen Oper im Nord (Join) hatte jetzt „hässlich as fuck“ Premiere: eine musiktheatrale Stückentwicklung, für die das Regieteam Raphaela Fiuza Nowakowski und Martin Mutschler auch die Texte beigesteuert hat. Es geht darin um zwei beste Freundinnen, Rosy und Itzy, die sich auf der Suche nach der eigenen Identität und ihrem Platz in der Gesellschaft an Rollenbildern und Schönheitsidealen abarbeiten. Wie sollen sie sich lösen von Bildern, die dank Filter, Botox, Filler und Schönheits-OPs von wohlproportionierten, jugendlich-schlanken Körpern mit makelloser Haut, vollen Lippen und glänzendem Haar sprechen? Von Schönheitsidealen, die vom männlichen Blick geprägt sind und von den Frauen verinnerlicht wurden? Von diesen männlichen Machtinstrumenten, die Körper bewerten, kontrollieren und hierarchisieren und dadurch die Frauen mit Druck, Selbstzweifeln, Vergleichsstress und Ausgrenzung belasten?

Das Publikum sitzt am Set eines Tennisplatzes

In der Spielstätte Nord sitzt das Publikum am Set eines Tennisplatzes, links ein Schiedsrichterhochstuhl und die Tasteninstrumente. Rechts eine Art kleines Gewächshaus, in das sich Rosy und Itzy gelegentlich zurückziehen. Dann lauscht das Publikum intimen Gesprächen über all die Verletzungen, die den jungen Frauen durch die Gesellschaft zugefügt werden. Ausstatterin Klax Schur hat auch bei den Kostümen für viel Symbolik gesorgt: Beide tragen zuweilen Miniröcke aus Geschirrtüchern. Sexy muss die Frau sein, auch wenn sie am Herd steht.

Unsere Empfehlung für Sie

Premiere der Jungen Oper: Musiktheater für die Kleinsten: Schneeweißchen und Federleicht

Premiere der Jungen Oper Musiktheater für die Kleinsten: Schneeweißchen und Federleicht

In der Stuttgarter Jungen Oper macht „Guten Morgen, Schnee!“ aus Erinnerungen und Erwartungen eine kleine, feine Performance fürs kleinste Publikum ab drei oder noch weniger Jahren.

Auf dem Tennisplatz geht es zur Sache: Der Mann am Klavier mutiert zum Vertreter des Patriarchats: als Trainer und Richter, der den Freundinnen „Challenges“ vorgibt, die sie zu absolvieren haben. Welche sieht heißer aus, wenn sie ausrastet? Welche schwitzt beim Pilates weniger? Die beiden Frauen werden in die Konkurrenz getrieben, statt sich gegen die männliche Macht zu wehren.

Die Frau als Geburtsmaschine und Putzkraft

In der Performance wird ungeheuer viel thematisiert: die Klischees, die sich über die Social-Media-Kanäle verbreiten, der Tiktok-Trend der „Morning shed“-Routine, rassistische Tendenzen im westlichen Nasenideal, Mehrgewicht und unrasierte Beine als beruflicher Nachteil, die Frau als Geburtsmaschine, Putzkraft oder Marter Dolorosa. Es wird vom antiken Künstler Zeuxis erzählt, der für sein Bild von Helena – für ihn der Inbegriff weiblicher Schönheit – gleich fünf der schönsten Frauen seiner Stadt als Modelle antreten ließ, um jeweils deren schönstes Körperteil zu malen. Die wahre Schönheit sei eben nicht nur in einer Frau zu finden.

Unsere Empfehlung für Sie

Opernchef Viktor Schoner: „Event? Nennen wir es Enthusiasmus!“

Opernchef Viktor Schoner „Event? Nennen wir es Enthusiasmus!“

Der Intendant der Staatsoper Stuttgart, Viktor Schoner, ist stolz auf den großen Zuspruch für das Programm der vergangenen Saison – und blickt voraus auf die neue Spielzeit.

Sehr viel Input, für den die beiden Darstellerinnen, die mexikanische Mezzosopranistin Itzeli del Rosario und die Schauspielerin Rosalie Zwenzner sorgen: sich spielwütig in die Performance stürzen, mal nachdenklich-reflektierend, mal witzig-pointiert und vom Thema elektrisiert.

Schade, dass die Texte nicht per Übertitel übersetzt werden

Grandios, wie sie die stilistisch bunte Songmischung umsetzen und damit einen für Jugendliche leicht verdaulichen Zugang zu klassischem Gesang ermöglichen: Zwenzner mit Pophits wie Shirin Davids „bauch beine po“ oder den Knef-Song „Ich möchte mich gern von mir trennen“ und del Rosario mit Liedern der mexikanischen Gesangslegende Chavela Vargas oder Gustav Mahlers „Ich bin der Welt abhanden gekommen“. Marco Rizzello am Klavier und am Sampler sorgt für die klangvolle Begleitung. Schade, dass die Texte nicht, wie in der Oper üblich, per Übertitel übersetzt werden. Auch verliert der furios beginnende, eineinhalbstündige Abend in der zweiten Hälfte etwas an Tempo. Das mindert aber den Eindruck einer für Schulklassen (ab 9. Klasse) absolut empfehlenswerten Produktion nicht.

„hässlich as fuck“ Vorstellungen am 21. und 22. Januar sind ausverkauft. Eventuell Restkarten an der Abendkasse.

Weitere Themen

Premiere der Jungen Oper: Schönheitsideale als männliches Machtinstrument

Premiere der Jungen Oper Schönheitsideale als männliches Machtinstrument

Absolut sehenswert: Das Join, die Junge Oper im Nord, zeigt die Musiktheater-Performance „hässlich as fuck“.
Von Verena Großkreutz
Neuer Roman: Mit 69 einen jungen Lover – Bodo Kirchhoff widmet sich dem Alter

Neuer Roman Mit 69 einen jungen Lover – Bodo Kirchhoff widmet sich dem Alter

In seinem neuen Roman zieht Bodo Kirchhoff alle Register, um als männlicher Autor zu zeigen, was der Titel verheißt: „Nahaufnahmen einer Frau, die sich entfernt“.
Von Stefan Kister
„A Knight of the Seven Kingdoms“: So gut ist die neue „Game of Thrones“-Serie bei HBO Max

„A Knight of the Seven Kingdoms“ So gut ist die neue „Game of Thrones“-Serie bei HBO Max

Der „Game of Thrones“-Ableger „A Knight of the Seven Kingdoms“ ist beim neuen Streamingdienst HBO Max gestartet. Zur Premierenparty kam sogar George R. R. Martin nach Berlin.
Von Gunther Reinhardt
Darstellung in Stuttgart-„Tatort“: Fake-Lösegeld-Forderungen bei Vermisstenfällen – gibt es das?

Darstellung in Stuttgart-„Tatort“ Fake-Lösegeld-Forderungen bei Vermisstenfällen – gibt es das?

Der aktuelle Stuttgart-„Tatort“ beschäftigte sich mit einem vermissten Kind. Bei der Polizei gingen Fake-Forderungen von angeblichen Entführern ein. Was die echte Polizei dazu sagt.
Von Sascha Maier
Netzreaktionen zum Stuttgart-Tatort: „Einschlafhilfe“ und „Langweiligster Tatort aus Stuttgart“

Netzreaktionen zum Stuttgart-Tatort „Einschlafhilfe“ und „Langweiligster Tatort aus Stuttgart“

Der Stuttgarter Tatort „Ex-It“ löst im Netz wenig Begeisterung aus. Das Drehbuch steht in der Kritik – und einige fragen sich: War das noch ein Krimi? Vereinzelt gibt es auch Lob.
Von Florian Dürr
Staatsgalerie Stuttgart: Ben Willikens begeistert das Publikum im „Über Kunst“-Dialog unserer Zeitung

Staatsgalerie Stuttgart Ben Willikens begeistert das Publikum im „Über Kunst“-Dialog unserer Zeitung

Ist Leonardos „Abendmahl“ eine „Keksdose“? Der Maler Ben Willikens warb beim „Über Kunst“-Gespräch unserer Zeitung in der Staatsgalerie Stuttgart für eigene Sichtweisen.
Von Thomas Morawitzky
Regisseurin von „Hamnet“: „Ich suche immer Wahrhaftigkeit“

Regisseurin von „Hamnet“ „Ich suche immer Wahrhaftigkeit“

Das Drama „Hamnet“ erzählt von William Shakespeare und seiner Frau, deren Sohn der Pest zum Opfer fällt. Chloé Zhao sagt, warum sie die Regie erst ablehnte.
Von Patrick Heidmann
„Tatort“-Kritik: So war „Ex-It“ mit Lannert und Bootz

„Tatort“-Kritik So war „Ex-It“ mit Lannert und Bootz

Wir haben „Ex-It“ gesehen, den neuen „Tatort“ aus Stuttgart. Es ging um Ehekrisen, Statussymbole, Selbstinszenierung. Aber war es auch ein guter Krimi?
Von Katrin Maier-Sohn
„Tatort“ aus Stuttgart: Wo ist der Kiosk aus dem Stuttgart-„Tatort“?

„Tatort“ aus Stuttgart Wo ist der Kiosk aus dem Stuttgart-„Tatort“?

Im neuen Stuttgarter „Tatort“ kommt ein kleiner Kiosk groß raus? Wo ist dieser Kiosk und wann wurde dort gedreht? Wir haben mit dem Besitzer gesprochen.
Von Katrin Maier-Sohn
Konzert in der Liederhalle: Staunen und Enttäuschung – so war es bei den Stuttgarter Philharmonikern

Konzert in der Liederhalle Staunen und Enttäuschung – so war es bei den Stuttgarter Philharmonikern

Unter Andrey Boreyko bringen die Stuttgarter Philharmoniker Mozart, Wagner, Bach und Hindemith zusammen.
Von Susanne Benda
Weitere Artikel zu Junge Oper Premiere
 
 