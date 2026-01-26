Premiere der Opernschule Stuttgart So aktuell ist Monteverdis Oper „Poppea“
Wunderschöne Musik, blutrünstige Handlung: Im Wilhelma Theater zeigt die Opernschule der Musikhochschule Stuttgart, wie brisant Monteverdis „Poppea“ heute noch ist.
Ende gut, alles gut? Im Bühnenhintergrund funkeln die Sterne, und ein Paar besingt die Liebe. „Pur ti miro“ ist eines der berühmtesten Liebesduette der Operngeschichte; dass es auch eines der berührendsten ist, liegt an der Art, wie die Reibungen der Musik den Beschwörungen und Umarmungen im Text begegnen.